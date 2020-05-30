عاجل.. أكثر من 6 ملايين إصابة بكورونا في العالم

تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا في العالم، الـ6 ملايين إصابة خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب ما أعلن حسب إحصاء وورلد ميتر العالمي.

ووصلت عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلى تلك اللحظة إلى 6 ملايين و26 ألف و91 مصاب بالفيروس، في كل أنحاء العالم، ومازال العدد قابل للزيادة في ظل تفشي المرض بشكل واضح في العالم كله.

وأضاف الإحصاء، أن عدد الوفيات في العالم بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 366 ألف و415 حالة وفاة متأثرة بالفيروس المستجد كوفيد 19.

وبخصوص حالات التعافي من الفيروس، كشف إحصاء وورلد ميتر العالمي، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا في العالم كله حتى الآن، بلغ 2 مليون و655 ألف و953 حالة تعافي.