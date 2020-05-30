في 10 نقاط.. أبرز مشروعات صرف صحي جار إنهائها بالشرقية

تسعى محافظة الشرقية، لتنفيذ مشروعات صرف صحي أمن وسليم، للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة، في تطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، حسب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتشمل المشروعات، إقامة 31 مشروع جار إنهاء بعضها وافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتبرز "الوطن" أهمها، في التقرير التالي:

1- تشهد المحافظة تنفيذ 96 مشروع بقطاع الصرف الصحي.

2- تكلفة المشروعات 12 مليار و136 مليون جنيه.

3- تشمل المشروعات إقامة 31 محطة معالجة و197 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

4- من أبرز المشروعات، أعمال إنشاء محطه معالجة ديرب نجم، بتكلفة إجمالية بلغت 157 مليون و338 ألف جنيه، لتعمل بطاقه إنتاجية 10 آلاف م3 / اليوم.

5- تخدم قرى (أبوعيد- صهبره- منشأة صفوت- تل القاضي- كفر الجنيدي- صفط زريق- القطايع- عزبة شمرزه- عزبه فردان أبو هاشم- اكوه- كفر الباشا- عزبه أبو غربيه) بمركز ومدينة ديرب نجم.

6- إنشاء محطه معالجة قنتير بمركز ومدينة فاقوس، التي ستعمل بطاقة إنتاجية 100 ألف م3/ اليوم.

7- تبلغ تكلفة إنشاءات المحطة 210 ملايين جنيه.

8- نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة، تخطت 73 %، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول المشروع الخدمة خلال العام.

9- تنفيذ مشروع صرف صحي وخطوط طرد ومحطات رفع لخدمة قري مركز ومدينة ههيا، بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه.

10- تخدم 9 قرى بمركز ههيا، وهى (المحمودية- كفر المحمودية- خلوة أبو حطب- كفر دبوس- كفر الشيخ الظواهري- كفر العايد- منزل حيان- خلوة دبوس- منشأه غالي منصور).