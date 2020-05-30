إصابة ربة منزل وطفلتيها بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت ربة منزل وطفلتيها يقيمون نجع النجار دائرة مركز سوهاج، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "سهام.ج.ق" 30 عاما، وابنتيها، "شيماء محمد عبد النبي" 7 سنوات، "منة الله" 4 سنوات، مصابين بأعراض تسمم غذائي.

انتقل لمكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وبسؤال الأولى أفادت بتناولهم وجبة طعام منزلي بعدها شعروا بارتفاع في درجة الحرارة مع وجود قيئ ونفت الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.