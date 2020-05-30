مشروع بحثي حول "استخلاص مضادات كورونا من الفاكهة" بجامعة النهضة

أسفر التعاون المشترك بين كلية الصيدلة بجامعة النهضة وجامعات بني سويف والمنيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر وجامعة غرب اسكتلندا، وبمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن نشر بحث لاستكشاف الفعالية المحتملة لبعض النواتج الطبيعية كمضادات لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) باستخدام النمذجة الجزيئية الحاسوبية.

كما تم دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات كعلاجات محتملة للمرض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف إجراء البحوث العلمية المتخصصة لاكتشاف علاج محتمل لفيروس كورونا.

جاء ذلك بدعم من الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، وإشراف الدكتور محمد أيوب نائب رئيس جامعة النهضة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورحمدى عبدالرحمن عميد كلية الصيدلة بالجامعة.

وخلص البحث إلى ترشيح مجموعة من المركبات الفينولية المتاحة بوفرة في كثير من النباتات والفواكه مثل الرمان والتوت بأنواعه والكركديه، وجاء البحث تحت عنوان: "الطبيعة كنز دفين لأدوية محتملة مضادة لفيروس كورونا المستجد".

شارك في البحث، الدكتور حسام مختار أستاذ مساعد العقاقير ووكيل الدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة النهضة، والدكتور أحمد سيد المدرس بقسم العقاقير كلية الصيدلة جامعة النهضة، والدكتورة أسماء أبوالمجد المدرس بقسم الكيمياء كلية الصيدلة جامعة النهضة، والدكتورة أميرة خطاب المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و الدكتورأسامه رمضان أستاذ مساعد العقاقير بكلية الصيدلة جامعة المنيا وجامعة دراية، ووالدكتور مصطفى عزت أستاذ مساعد العقاقير كلية الصيدلة جامعة غرب اسكتلندا.