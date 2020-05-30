منها الفصل.. لائحة عقوبات المخالفين للإجراءات الوقائية بديرمواس

وضعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا، مجموعة من العقوبات ضد الموظفين والمواطنين غير الملتزمين بالتعليمات الوقائية والاحترازية ومنها ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة، والتي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء بشأن عودة العمل بالمؤسسات والمنشآت الحكومية في ظل التعايش مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدرت الوحدة المحلية منشورا يتضمن: "أنه بناءا على تعليمات مجلس الوزراء ومحافظ المنيا الخاصة بإجراءات مجابهة فيروس كورونا، ممنوع دخول أي موظف أو مواطن لديوان الوحدة المحلية، أو أي مصلحة حكومية، بدون ارتداء كمامة لأي سبب من الأسباب، ومن يخالف ذلك من المواطنين يعرض نفسه للمسائلة القانونية".

وبالنسبة للموظفين، أكد المنشور أنه "يتم مجازاة المخالف أول مرة بتوقيع جزاء مدته 3 أيام، وفي حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية يتم توقيع جزاء 15 يوما، وفي حالة تكرار المخالفة لمرة ثالثة يتم الفصل من الخدمة".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق قراراً يتعلق بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً، ومنها إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وتوقيع غرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.