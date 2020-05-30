التحفظ على معدات بناء مخالف في مركز بني مزار بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار في المنيا، إيقاف أعمال بناء مخالف لمبنى بشارع طريق البحر، واتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على معدات البناء، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لرصد المخالفات وتحويلها للنيابة العسكرية.

كان محافظ المنيا أكد استمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والقضاء على أي تجمعات من المواطنين، وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وقال المحافظ إن تنفيذ تلك القرارات جاء في إطار حرص الدولة؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تكثيف تلك الحملات بصفه دورية ومستمرة، وخصوصًا خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.