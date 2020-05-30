ضبط 2950 كمامة و"سرنجة" مجهولة المصدر في السيدة زينب

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 895 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها ضبط 2 طن "سكر حر"بأ داخل عبوات بها نقص أوزان مع في الشرقية، و2282 عبوة "عصائر" فاسدة بمصنع غير مرخص في السلام، و1165 عبوة عصائر فاسدة داخل جمعية استهلاكية في حدائق القبة.

ومن أبرز تلك القضايا، ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته (2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، سرنجات") دون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.