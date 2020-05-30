مستشفى الإبراهيمية يحبط محاولة إخراج جثة متوفي بكورونا دون تصريح

تمكن أطباء مستشفى الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع رجال الشرطة من إعادة جثمان مواطن متوفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى المشرحة وتغسيله وتكفينه، بعدما حاول ذويه أخذ الجثمان للتوجه به إلى المنزل دون إجراءات وقائية.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إن مستشفى الإبراهيمية استقبل مريضا يبلغ من العمر نحو 70 عاما، كان يخضع للعزل المنزلي، وجرى نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته، وبمجرد وصوله إلى قسم الاستقبال وبدء علاجه تبين من خلال فحصه أنه فارق الحياة.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن أهل المتوفي حاولوا أخذ الجثمان بالقوة والعودة به إلى منزلهم لدفنه بمعرفتهم دون إجراءات احترازية، وتمكنوا من الوصول بالجثة إلى باب المستشفى، فيما حضرت الشرطة التي جرى استدعاؤها لمنع خروج الجثمان.

وأشار إلى أن الشرطة والأطباء تمكنوا من إعادة الجثة وإقناع أهلية المتوفي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية عند دفن المتوفيين بكورونا، وأن يجري الدفن بإشراف الطب الوقائي حرصا على سلامة الجميع.