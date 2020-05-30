إقالة رئيس الوحدة المحلية بـ"زاوية البقلي" بسبب حفل زفاف مخالف

أصدّر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، القرار رقم 836 بشأن إعفاء عايدة نعيم عبدالعال رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلي التابعة لمركز ومدينة الشهداء، وعودتها إلى عملها الأصلي.

جاء ذلك لتقصيرها في أداء مهام عملها وعدم اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وكذا عدم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتم تكليف محمود السيد أبو سماحة سكرتير الوحدة المحلية بـ"كفر عشما" للعمل رئيساً للوحدة المحلية بزاوية البقلي.

وتعود بداية الواقعة، لتنظيم الأهالي بقرية "عمروس" التابعة للوحدة المحلية بزاوية البقلي بالمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشان منع إقامة أي تجمعات من شأنها انتشار ونقل العدوى بين المواطنين؛ حفل زفاف بقطعة أرض فضاء داخل القرية وبحضور عدد كبير من أهالي القرية.

وكلف محافظ المنوفية الجهات الأمنية بالتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة كل المعدات الصوتية والضوئية، وحرر محضر جنح أمن دولة بالواقعة رقم 1224، وجار عرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمع والتجوال في أثناء الحظر ومخالفة قرارات مجلس الوزراء.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.