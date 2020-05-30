تأجيل تجديد حبس متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية لـ 6 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، اليوم، النظر في تجديد حبس 4 متهمين بتكوين شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية، وارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، لجلسة 6 يونيو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة.

وأكدت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، أن المتهمون ارتكبوا جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية والتي ترفضها الشرائع والأديان، كما كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، واشتركوا في إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، في أماكن غير مطابقة للمواصفات ودون اعتداد بتجهيزات لازمة لإجراء تلك العمليات.