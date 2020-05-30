بالصور.. التزام بالإجراءات الوقائية داخل المحاكم بعد عودة العمل

بدأت المحاكم تدريجيا العمل، اليوم، في ظل تخفيف القيود تدريجيا التي تسببت في تعليق العمل بالمحاكم منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشمل قرار العودة محاكم الجنح، والجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، على أن يكون العمل بشكل تدريجي لمدة 15 يوما، ثم تعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو.

وحصلت "الوطن"، على مجموعة من الصور من عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية، ومنها صورًا لجلسات محكمة جنح أمن الدولة بالزقازيق، حيث عقد القاضي أحمد سعيد حبيب، رئيس المحكمة، جلساته بعد التأكد من التزام المتقاضين والمحامين بالإجراءات الوقائية ومنها ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد، كما أظهرت الصور التزام هيئة المحكمة وعضو النيابة العامة وحرس المحكمة، بالإجراءات الوقائية وارتداء كمامات طبية.

من ناحية أخرى وداخل محكمة النقض بدأت دوائر المحكمة نظر القضايا تدريجيا، وذلك وفقا لقرار المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي تفقد العمل بها للوقوف على إجراءات التعقيم المتبعة، كما وجّه بضرورة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وفي محكمة الجنايات بطرة، أجلت اليوم، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، النظر في تجديد حبس 4 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية، لجلسة 6 يونيو المقبل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، علقت العمل داخل المحاكم في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أعلنت وزارة العدل، الشهر الماضي، عن إغلاق محكمة مدينة نصر، لمدة 14 يوما بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس المستجد، وتم تعقيم المحكمة، ثم إعادة فتحها بعد المدة المحددة.