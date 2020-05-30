زحام شديد في محطة قطار ملوي

شهدت محطة قطارات مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، زحاما شديدا من المواطنين، فيما أرجع مسؤول بالوحدة المحلية السبب لقلة أعداد القطارات المميزة بخط الصعيد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأضاف المسؤول أنه جرى التنسيق بين مجلس المدينة وسكك حديد ملوي وأسيوط، حيث جرى توفير قطارين مميزين وآخر مكيف لإنهاء الزحام بمحطة سكة حديد ملوي.

وأكمل: "حاولنا توفير عدد كبير من سيارات الأجرة للمواطنين، إلا أن عدد كبير منهم رفض ذلك مفضلاً استقلال القطار لوجود فرق في الأسعار".

ومن المقرر أن يرفع مجلس مدينة ملوي مذكرة إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للمطالبة بتوفير عدد من القطارات المميزة والمكيفة تقف على محطة ملوي للسيطرة على تكدس المواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، صور تظهر تكدسا كبيرا من المواطنين معظمهم من محافظات جنوب الصعيد "أسيوط- سوهاج-قنا" على رصيف محطة السكة الحديد بمركز ملوي.