الصحة تكشف أسباب استبعاد "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، إن هناك العديد من البروتوكولات المخصصة لعلاج فيروس كورونا ظهرت على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة منسوبة لوزارة الصحة، وجميعها عاري تماما عن الصحة.

وأوضحت "العسال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة CBC، أن بروتوكول وزارة الصحة تم تعديله، وتم الانتهاء من وضعه مساء أمس، وسيتم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الصحة قريبا، موضحة أنه تم استبعاد "التاميفلو" من البروتوكول، والإبقاء على "الهيدروكسي كلوروكين" في علاج الحالات، لافتة إلى أن استبعاد التاميفلو ليس لأنه غير مُجدي ولكن تم وضعه في بداية وضع البروتوكول لغرض معين وهو تزامن وجود إنفلونزا H1N1 مع فيروس كورونا، فتم استبعاده حاليا نظرا لأن فصل انتشار إنفلونزا الخنازير انتهى.

وتابعت: "مفيش حاجة اسمها الناس تاخد دواء الملاريا مع نفسها، لكن لو عندي أعراض مرضية ممكن أخد خافض حرارة أو دوا للكحة دي حاجات بسيطة، نظرا لأن دوا الملاريا علاجي مش دوا وقائي، وفي حالة الشخص المصاب بكورونا، فإن وزارة الصحة بتصرف الدوا حتى لو تم عزله في المنزل، ولو الحالة مش بسيطة يتم حجزه في مستشفى العزل".

وأوضحت أن العزل المنزلي له شروط محددة أن يكون المصاب تحت 60 عاما وأن تكون درجة الحرارة تحت 38.5 درجة، وألا يكون هناك أمراض مصاحبة غير مستقرة أو سيدات حوامل أو اضطراب في القلب.