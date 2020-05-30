الإدارية العليا تقضي بحل حزب البناء والتنمية

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أموالة.

وجاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

‫وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة، أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.‬