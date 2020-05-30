توريد 202 ألف طن قمح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مشيرا إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم السبت وصل إلى 202 ألف طن قمح، بنسبة 101% من المستهدف توريده هذا الموسم.

وأكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

يشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة، هذا العام تُقدر بـ133 ألف فدان، في حين أن المستهدف توريده هذا الموسم مُقدر له 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد حتى 15 يوليو المقبل.