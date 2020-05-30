فيديو.. حماقي يشعل مواقع التواصل بغناء مقطع من "على قد الشوق" للعندليب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للمطرب محمد حماقي، بعدما نشره على حسابه الشخصي على إنستجرام، وفيس بوك، يقدم من خلاله مقطعا بصوته من أغنية "على قد الشوق"، للعندليب عبدالحليم حافظ، داخل أحد الاستديوهات، وكتب على المقطع: "من أكثر الأغاني اللي بحبها".

ونال المقطع إعجابا كبيرا وإشادة رواد منصات التواصل الاجتماعي، وأثنوا على آداء "حماقي" للمقطع، وتزايدت التكهنات حول أن "حماقي" قد يستعد لتقديم الأغنية كاملة، خاصة وانه سبق وأن قدم أغنية "سألتك حبيبي"، للفنانة الكبيرة فيروز، وأشاد بها الملحن الكبير حلمي بكر، في برنامج بالإذاعة.

على جانب آخر، يواصل محمد حماقي، العمل على تجهيز أغاني ألبومه الجديد، والذي يحتوى على العديد من الأفكار الجديدة والمفاجآت.