جامعة النهضة: استخلاص مضادات لكورونا من الفاكهة وننتظر موافقة "الصحة"

كشف الدكتور حسام مختار، وكيل كلية الصيدلة جامعة النهضة، تفاصيل المشروع البحثي لاستكشاف الفعالية المحتملة لبعض النواتج الطبيعية كمضادات لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، باستخدام النمذجة الجزيئية الحاسوبية، مضيفاً أن البحث جرى بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، لإيجاد علاج طبيعي من مكونات طبيعية موجودة في مصر، وجرى استخدامها سابقا، وإدخالها فيما بعد في بحث تطبيقي وبروتوكول علاجي يمكن استخدامه مع المرضى المصابين بكورونا.

وأكد "مختار" لـ"الوطن"، أن البحث العلمي في مصر، يسير حاليا بخطى إيجابية، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا، أظهرت للجميع مدى شغف علمائنا ودعم الدولة لهم لتخطي هذه المرحلة بسلام.

الاستعانة بأبحاث معتمدة على منتجات طبيعية لعلاج "كورونا الجمال"

وبشأن فكرة البحث، أوضح وكيل كلية الصيدلة، أنها بدأت بالاستعانة بعدد من الأبحاث المعتمدة على المنتجات الطبيعية سابقا، وجرى استنتاجها الفترة الماضية، للتعامل مع فيروس متلازمة الشرق الأوسط "كورونا الجمال" الذي ظهر عام 2012، ويطلق عليه " صرف 1"، لافتا إلي أنه جرى تجميع كل المستحضرات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها مع كورونا الجمال، لاستخدامها مع كوفيد 19.

منها التوت والرمان والكركديه.. 5 مركبات تصلح للاستخدام كمضادات لفيروس كورونا

وتابع: " قمنا بإحضار جميع البيانات لأكثر من 500 مركب طبيعي موجودين في المنتجات الطبيعية، كالفواكه والخضروات و الأعشاب، ومن خلالها جرت الدراسة لمعرفة أي الأنواع أقرب للعمل على فيروس كوفيد 19، واي العناصر التي تكون أقرب للتعامل مع المصابين"، لافتا إلى التوصل إلى 5 مركبات كالتوت والرمان والكركديه، تحتوي على مادة "الروتين" التي أثبتت فعاليتها بنجاح مع المصابين بـ"كورونا الجمال"، لاستخدامها أيضا مع المصابين بكورونا المستجد، موضحا أن المادة يجري إستخدامها في تصنيع العديد من الأدوية المستخدمة في مصر، لافتا إلى أنه جرت دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات كعلاجات محتملة للمرض.

وأضاف: "الروتين، موجود في العديد من الأدوية، وكان من ضمن المركبات الموجودة في المنتجات الطبيعية وبكثرة التي استخدمت مع مصابي كورونا الجمال، وانتهينا إلى أنه يمكن استخدام المنتجات الطبيعية في العلاج للمرضى المصابين بكورونا المستجد"، موضحاً أن المركبات جرى استخدامها في علاج كورونا الجمال سابقا، ومن خلال خواص البروتين لكوفيد 19، توصلنا إلي أنه يمكن استخداهها للإسهام في علاج المصابين به، موضحاً أن استخدامها لا يوجد له أي ضرر، ولكن كنسبة علاجية تحتاج لبروتوكول للتطبيق، ويجرى التعامل بها مع المرضى بنسب معينة وفقاً لدرجة الإصابة.

البحث الجديد في انتظار موافقة "الصحة" لاعتماده لمصابي كورونا

وأشار إلى أنه بحث، يشبه برتوكولات العلاج الطبيعية التي جرى إدخالها في السابق، المعتمدة على فيتامينات سي ودي.

وأوضح أنه جرى إرسال البحث إلر وزارة الصحة ولجنة الأخلاقيات، لإدخاله كبرتوكول علاجي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنهم في انتظار الموافقة النهائية عليه، لافتا إلى أنه إذا جرت الموافقة عليه، سيجري التعامل به وفقا للحالة الصحية للمريض ومناعته، على أن يكون 21 يوما أقصى موعد لاستخدامه مع المريض المصاب.