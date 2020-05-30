أستاذ فيروسات: الكمامة المبلولة لا تقي من كورونا.. وتداول القناع كارثة

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق، إنه يجب على المواطنين بمجرد الخروج من المنزل أن يرتدوا الكمامة، ولابد أن تغطي الأنف والفم، وعدم لمس العينين حتى لا ينتقل فيروس كورونا، ومن الخطر أن تكون الكمامة مبتلة ويرتديها الإنسان، أو وضع اليدين على الوجه الخارجي للكمامة لأنها تكون أخطر من الداخلي لأنها تعتبر مصدر عدوى من الفيروس الذي يصطدم بالسطح الخارجي للقناع.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يجب تداول القناع بين أفراد الأسرة، ولابد أن يكون لكل شخص القناع الخاص به، مشيرا إلى أن طوق النجاة ينحصر في القناع والبعد عن التجمعات، والتباعد الاجتماعي، وسلوكيات المواطن هي المؤشر الأول للوقاية من خطر فيروس كورونا، وفي حالة التواجد في المترو أو المواصلات العامة يجب أن تكون الشبابيك مفتوحة وبمجرد النزول منها يجب التطهير بالكحول المفترض تواجده معك في كل الأوقات.

وتابع بأن فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة حالياً تعمل نوعا ما على الحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة للإجراءات الاستباقية الوقائية التي يتبعها الإنسان، مشيراً إلى أنه في حالة وجود رشح أو مخاط ينزل من الأنف وكحة مصحوبة ببلغم ودرجة الحرارة المتفاوتة، نستبشر خيرا فهذا بعيد عن فيروس كورونا، وننصح بعلاج "باراستمول" ونبتعد عن "إيكوبرفين" لأنه يسبب مشاكل.

وأضاف أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا، يكون حلق الإنسان جاف جداً مع وجود ألم ودرجة الحرارة مرتفعة.