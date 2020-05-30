هيكل: لا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع استقبال عشرات الآلاف من المصابين

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الدولة تسعى لمد أمد المرحلة الثانية من مواجهة فيروس كورونا لتكون زيادة الإصابات بشكل تدريجي.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ارتفاع الإصابات يقابله خروج من المستشفيات نافيًا ما تردد عن عدم وجود أماكن في المستشفيات كما يردد البعض.

وأوضح هيكل أن خطة المواجهة تتضمن استخدام كافة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة بالإضافة للمدن الجامعية واستخدام المستشفيات الميدانية في المرحلة الأخيرة مضيفًا: "المنظومة الطبية كلها هتبقى معانا".

وأكد هيكل أنه لا يوجد أي نظام صحي في العالم يتسطيع استقبال عشرات الآلاف من الحالات يوميًا وأن ذلك مستبعد حدوثه في مصر.