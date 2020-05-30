أستاذ أمراض صدرية تحذر المواطنين: لا يمكن ارتداء الكمامة أكثر من مرة

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه يجب على الجميع ارتداء الكمامات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فارتداء الشخص السليم والصحي الكمامة يحمي منطقة الجهاز التنفسي لديه من أن يتلقى رذاذ أي شخص مصاب، موضحًا أن الكمامات يتم ارتداؤها مرة واحدة فقط ويتم التخلص منها، "مفيش حاجة اسمها أقلعها وألبسها تاني".

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك كمامات يتم استخدامها فقط في غرف العمليات بعضًا منها قابل للتعقيم واستخدامها مرة أخرى، ولكن طرق تعقيمها محددة وبآلات حديثة وليس تعقيما يدويا، بينما الكمامات المتواجدة في الاسواق المصرية لا يتم استخدامها سوى مرة واحدة فقط، وتكون تلك الفترة متصلة.

وتابعت: " الكمامة ممكن يتم استخدامها من 8 لـ 10 ساعات، مينفعش بعد ساعتين أقلعها وأقول بعدها بساعة ألبسها تاني أكمل المدة، لا ، لو قلعتها لازم أتخلص منها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك برتوكولا علاجيا جديدا لمرضى فيروس كورونا في مصر ستصدره وزارة الصحة صباحًا، وسيتم فيه الاستغناء عن التاميفلو، وجاري استخدام هيدروكسي كلوروكوين ، فضلا عن التعليمات الكاملة للعزل المنزلي للحالات البسيطة.

وواصلت:" تم إضافة بعض انواع مضادات الفيروسات الجديدة ، مضادات الفيروسات تتراوح من بين 5 لـ 10 أيام للاستخدام".