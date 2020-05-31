عضو لجنة كورونا تحذر من جمع الأدوية من الصيدليات: تحرم المريض الحقيقي

حذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة الطبية لعلاج فيروس كورونا، من شراء المواطنين لأدوية، والاحتفاظ بها من أجل استخدامها فيما بعد.

وشددت "العسال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذه الأدوية قد تسبب الضرر خاصة حال استخدامها بدون استشارة الطبيب، مؤكدة أنها من الممكن أن تتفاعل مع أدوية أخرى وتسبب مشاكل صحية كبيرة، بالاضافة إلى أنها تحرم المريض الحقيقي منها.

وأكدت "العسال" خطورة تناول أدوية الأسبرين بدون داع، أو بدون وصف الطبيب، مشددة على أنها تسبب مشاكل في المعدة والقرحة والنزيف وغيرها.

وأشارت "العسال" إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي يمكن للشخص الذهاب للصيدلية وشراء الأدوية، مشددة على خطورة صرف الأدوية بدون روشتة، ومطالبة الصيدليات بعدم صرف الأدوية إلا بروشتة معتمدة.

وعن شراء الفيتامينات والزنك، أكدت "العسال" أنه يمكن الحصول على هذه الفيتامينات من الأغذية والخضروات والفواكه والتعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة بدلَا من الحصول عليها في شكل دوائي، مشيرة إلى أن الفيتامينات لا تضر، ولكن الزيادة منها تسبب المشاكل الصحية المختلفة.

وأشارت إلى أن المرض رغم سرعة انتشاره إلا أن معظم الحالات تكون بسيطة، ويمكن علاجها في المنزل، لافتة إلى أن البروتوكول الجديد يمنح المريض العلاج لتناوله في المنزل للحالات البسيطة، على أن تفرغ المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة والحرجة.

وأوضحت أن المستشفيات تمنح المرضى العلاج عند ظهور نتيجة المسحة إيجابية، وتطلب منهم العزل في المنزل، وتمنحهم تعليمات العزل المنزلي وخطواته، مشددة على أن العزل المنزلي يكون في غرفة في المنزل وألا يختلط المريض بأحد، ويلتزم بارتداء الكمامة هو وجميع مخالطيه.