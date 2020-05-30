الصحة: معدل الإصابات بكورونا كبير ولن يتراجع إلا باتباع الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر الآن يشهد ارتفاعا في الإصابات متوقعاً مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "حسني"، أنه بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في مصر، إلا أن الوضع بشكل عام لازال يحافظ على شكله وهيئته والمتمثل في 80% إصابات خفيفة و15% متوسطة و5% حرجة وبالتالي لازالت في الهرم العادي، موضحًا أن معدل العدوى الآن في المرحلة الوبائية الحالية هي أن كل شخص يسبب العدوى لخمسة أشخاص في المتوسط.

وتابع: "معدل كبير ولن يتراجع إلا باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر ارتداء الكمامات والمسافات الآمنة وهي الوسيلة الفعالة للوقاية".