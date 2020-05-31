فرح ابن شيخ الغفر بالمنوفية يتحدى الحظر.. وقف حفل الزفاف والقبض على 3

حكى أحمد محفوظ تفاصيل إقامة فرح شعبي بقرية عمروس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وقال محفوظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه تواصل مع رئيس مركز ومدينة الشهداء وأخبره أن هناك عائلة تنوي إقامة فرح بالقرية ووجه رئيس الوحدة المحلية التي أوقفت أعمال نصب "الصوان".

وأوضح محفوظ أن الفرح كان لنجل "شيخ الغفر" وأنه انتقل لمنطقة فضاء في الأراضي الزراعية وأقام بها الفرح بالفعل وأن صاحب الفراشة قام ببثه مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار محفوظ إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية حضرت وتم القبض على منظمي الفرح وإحالتهم للتحقيق، لافتًا لوجود قرى مجاورة لهذه القرية معزولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جهته، أكد معتز حجازي المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، تطبيق القانون بشكل صارم، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة فردية وتم إحالة أصحابها للتحقيق.

وأشار إلى أنه بمجرد إخطار رئيس المركز أبلغ القيادات الأمنية وانتقل إلى هناك مأمور المركز ومساعد مدير الأمن لفض الفرح والقبض على المنظمين.

وأوضح أنه تم القبض على 3 أشخاص بتهمة كسر حظر التجول ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، مشيرًا إلى أن المحافظ أصدر قرارا بإقالة رئيس الوحدة المحلية بالقرية وإحالتها للتحقيق.