هشام يونس يطالب بـ بروتوكل علاجي للعاملين بالصحف الحزبية والخاصة

تقدم هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، باقتراح للنقيب والمجلس بأن يتم عمل بروتوكول علاجي للزملاء في الصحف الحزبية والخاصة أسوة بالبروتوكول الذي أعلنته الهيئة الوطنية للصحافة والخاص بالعاملين في المؤسسات الصحفية القومية.

وفيما يلي نص اقتراح عضو مجلس نقابة الصحفيين:

السيد نقيب الصحفيين السادة أعضاء مجلس النقابة:

أتقدم إليكم باقتراح أن يتم عمل بروتوكول تعاون خاص بالزملاء الصحفيين في المؤسسات الخاصة والحزبية مماثل لما تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للصحافة (مالكة الصحف القومية) وعدة جهات صحية.

وفي ظل أزمة كارثية لاتفرق بين صحفي في مؤسسة خاصة أو قومية، فإن الأمر لايجب أن يمر دون اتخاذ إجراءات مماثلة من نقابة الصحفيين تجاه باقي أعضاء الجمعية العمومية تحقيقا للمساواة إذ أن الصحافة القومية أصبحت معتمدة بصورة شبه كلية على دعم الدولة.

وأرجو أن تشمل الاجراءات المرتقبة، تقديم الدعم للصحف الخاصة والحزبية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتخصيص مستشفيات للعزل والعلاج من جائحة كورونا.

ويمكن طلب الدعم لتنفيذ هذه الإجراءات من أجهزة الدولة التي خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

هشام يونس عضو مجلس النقابة