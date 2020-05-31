سائقو الميكروباص بالإسكندرية يرفضون نقل الركاب غير الملتزمين بالكمامة

حالة من الشد انتابت شوارع الإسكندرية، بالأمس، وذلك باول أيام ارتداء الكمامة في الشوارع حيث تولى سائقو الميكروباص مهمتين الأولى هى ارتداء السائق الكمامة والالتزام بها والثانية هي منع الركاب غير الملتزمين.

وامتنع أكثر من سائق بعد حملات ضباط المرور على الشوارع خاصة طريق الكورنيش وطريق الحرية، عن السماح لأي مواطن لا يرتدي كمامة باستقلال الميكروباص وذلك تنفيذا لتعليمات وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بارتداء الكمامة إجباري في المواصلات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

"احنا حنتأذي اللى مش لابس كمامة ما يركبش. . بلاش أذية وسحب رخص الركاب مسؤولية السائق" هكذا قالها مجدي عبد الوهاب، أحد سائقي خط المندرة _ المنشية للركاب أثناء محاولتهم الركوب بدون كمامة.

وأكد أنه لابد أن يرتدي الجميع داخل السيارة كمامة حتى لا يتم سحب رخص السواق حيث حاول البعض الركوب بدون كمامة إلا أن بعض السائقين رفضوا خوفا من سحب الرخص أو تحرير غرامة ومحضر لعدم ارتداء كمامة.

واشار عطية ابراهيم، أحد سائقي خط الكورنيش الساعه _ المنشية، إلى أن كثير من السائقين قام بتحميل السيارة من الموقف حتي يتأكد أن جميع الركاب يرتدون الكمامة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على المواطنين راكبي وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة إلتزامهم بإرتداء الكمامات وذلك حرصا على سلامتهم. قائلا فى هذا الإطار أنا مسئول أمام الله عنكم وعن سلامتكم ولن أسمح بأى تقصير في ذلك وسأذهب بنفسي إلى كافة الأماكن بالإسكندرية من شرقها لغربها للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر الكمامات بسعر مناسب للمواطن البسيط.

وأوضح الشريف أن محافظة الإسكندرية قامت بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنية. وطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.