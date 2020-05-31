"خِتم النجاح".. حسن حسني علامة مميزة في رحلة جيل الشباب

عمل الفنان حسن حسني مع معظم الوجوده الجديدة منذ بداية الألفينات، والذين أصبحوا نجوما بعالم الفن في الوقت الحالي .

وكان حسني داعما أساسيا للمواهب الشابة، والعمود الفقري للعمل الفني، حيث وقف إلى جانب الأجيال الجديدة التي ظهرت بعده وشاركها بدايتها السينمائية مثل علاء ولي الدين في "عبود على الحدود" ومحمد سعد في "اللمبي"، ومحمد هنيدي الذي شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: "يا أنا يا خالتي"، و"عسكر في المعسكر"، ومسرحية "حزمني يا".

بالإضافة إلى تعاونه مع الفنان هاني رمزي في "محامي خلع" وأحمد حلمي في "ميدو مشاكل" وأحمد عيد في "ليلة سقوط بغداد"، و "رامز جلال" في فيلم "أحلام الفتي الطائش"، إلا أن قدم معه أكثر من عمل فني حتي أصبح "رامز" لا بتفائل بدخول عمل فني بدونه، حيث أنه قرر أن ينام 3 أيام تحت منزله من أجل أن يشاركه في فيلم "مراتي وزوجتي".