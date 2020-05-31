طلعت: 8 ملايين منزل مشترك في الإنترنت.. والاستهلاك تضاعف بسبب كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن فيروس كورونا جعل قطاعا أكبر من المواطنين يقبل على استخدام الإنترنت، فيما لم يكن دارجًا قبل الجائحة، مثل التعليم عن بعد والتدريب عن بعد والاجتماعات والعمل من المنزل، مشيرًا إلى أن كل هذه الأنشطة يجب أن تقترن بوضع خطة عاجلة للاستمرار بالاستثمار في البنية المعلوماتية ودعمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن استخدام الإنترنت تضاعف منذ مارس، كما أن فترات الذروة طالت، وأصبحت 15 ساعة ويزيد، في اليوم الواحد.

وتابع، أن هذا التغير في أنماط استخدام الإنترنت متوقع تزامنًا مع تغير أنماط الناس، مؤكدًا أنه لولا المشروع الذي نُفذ في الأعوام الماضية لما استطاع شبكة ان تواجه هذه الأحمال.

وأوضح، أن ما يقرب من 8 ملايين منزل مشترك في خدمة الإنترنت، كما أن ما يقرب من 95 مليون مشترك في الإنترنت، نصفهم لديهم أجهزة هواتف ذكية، تمكنهم من الدخول على الإنترنت.