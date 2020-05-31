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طبيب بمستشفى عزل يوجه رسالة للمصريين: إحنا في ضهركم وهنخلي بالنا منكم

كتب:

شريف سليمان
03:47 ص | الأحد 31 مايو 2020
أحد أطباء مستشفيات العزل

أحد أطباء مستشفيات العزل

بعثت وزارة الصحة والسكان برسالة من أحد مستشفيات العزل، في مقطع فيديو نشرته لطبيب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الطبيب، إن الطاقم الطبي هو خط الدفاع الأول عن مصر في مواجهة فيروس كورونا، حيث يهدد حياة الإنسان.

وأضاف: "الواحد بيحس بالرضا لما يسمع دعوات الناس، وبنحاول نكون سبب الرسمة على وجوه الناس، وأكتر ما أثر فيّ، أن أحد زملائنا من أطباء الطوارئ والرعاية المركزة الذين كانوا يعاجلون فيروس كورونا، أصيبوا بالفيروس، وأنا الآن قائم على علاجه مع طبيب آخر يدعى شريف، وهو شيء يؤلمني كثيرًا، لأنه يشعرني أن من أحبهم قد يصاب بالمرض في أي لحظة".

واختتم الطبيب رسالته، قائلأ: "إحنا في ضهر الشعب المصري وواجبنا إننا نخلي بالنا منكم".