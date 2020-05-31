النائب محمد الفيومي: أفراد أسرتي المصابون بكورونا حالتهم مستقرة

أكد الدكتور محمد الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، أن حالته الصحية جيدة ولم يصب بالفيروس، وأنه فور اكتشافه إصابة أفراد أسرته قام بعزلهم فى المنزل تحت إشرافه كطبيب قائلا إن حالتهم ليست خطيرة للدرجة التى تستدعى حجزهم فى المستشفى وانه تواصل مع الفرق الطبيه فى مديرية الصحه ويتم اعطاءهم العلاج اللازم.

وأضاف انه طالما ان الحاله ليست خطيره فان العزل يكون فى المنزل افضل، وطمأن عضو البرلمان اهالى مدينة طوخ وافراد العائله انه حالته جيده ولم يصاب بالفيروس.

كان النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ قد اعلن عن اصابة 8 أفراد من أسرته وهم زوجات ابنائه الاثنين والباقى من أفراد الأسرة بفيروس كورونا مؤكدًا أنه فى صحة جيدة ولم يصاب بفيروس كورونا.

وأكد أنه أكتشف اصابة أفراد أسرته منذ 3 ايام عقب اجازة عيد الفطر وقام باتباع تعليمات وزارة الصحة والتواصل معها التى أكدت الإصابة بالفيروس ومن ثم تم عمل عزل منزلى لأفراد الأسرة وأكد النائب أن الحالة الصحية لافراد الاسرة مستقرة داعيًا لهم بالشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين.