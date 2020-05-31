من التأسيس إلى الحل.. رحلة حزب البناء والتنمية في 10 أعوام

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما باتا ونهائيا، بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

وترصد "الوطن" في نقاط رحلة الحزب منذ تأسيسه عام 2011 وحتى حله عام 2020:

20 يونيو 2011 أعلنت الجماعة الإسلامية إطلاق حزب البناء والتنمية

طارق الزمر وصفوت عبد الغني والشاذلي الصغير وأشرف توفيق كانوا هم الوكلاء المؤسسين للحزب

يونيو 2017 تقدمت لجنة شئون الأحزاب بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لحل حزب البناء والتنمية

استندت اللجنة في طلبها إلى مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية

طلبت لجنة شئون الأحزاب من النائب العام التحقيق في المخالفات التي ارتكبها حزب البناء والتنمية

أبرز هذه المخالفات انتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر رئيسا للحزب

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية أمواله.

الحكم الصادر بحل الحزب وتصفية أمواله نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.