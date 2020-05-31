"الوزراء": القرار النهائي بشأن إعادة فتح المساجد الأربعاء المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن يوم الأربعاء المقبل سيتم إصدار القرار النهائي بموعد إعادة فتح المساجد مرة أخرى من قبل إدارة الأزمة الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فحتى الآن لم يتم تحديد موعد معين، مؤكدًا أنه سيكون هناك إجراءات معينة سيتم اتخاذها من أجل إعادة فتح المساجد ودخول للمواطنين اليها لأداء الصلوات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن كل مصلٍ سيأخذ مصليته ويرتدي الكمامة، ولن يتم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء، لأنها تنقل الفيروس، وستكون هناك نوعية جديدة من السجاد، عليها إرشادات أين يقف كل مصلٍ.