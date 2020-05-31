إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين.. وأوروبا هي الأكثر تضررا

أودى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحياة 369474 شخصا حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي فيما تخطى عدد المصابين فيه الـ 6 ملايين و112 ألفاً.

وقال موقع وورلد ميتر العالمي الخاص بالإحصاءات العالمية ، إن عدد المصابين بالفيروس حول العالم بلغ حتى الآن 6112476 حالة ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة فيما بلغ عدد الوفيات 369474 حالة في 196 بلدا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عتبة 105 آلاف حالة والإصابات مستوى المليون والـ 800 ألف إصابة وفقاً لإحصائية جديدة نشرها اليوم موقع وورلد ميترز الخاص بالإحصاءات العالمية.

وبحسب إحصائية لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، فان أوروبا هي الأكثر تضرراً بالفيروس بين القارات بتسجيلها 2 مليون و135 ألفا و170 إصابة والوفيات 177 ألفاً و595 وفاة وتأتي بعدها الولايات المتحدة بتسجيلها مليونا و760 ألفا و740 إصابة والوفيات 103472 وفاة.

وأشارت الاحصاءات إلى أن الفيروس بات يتقدم حاليا بشكل أسرع في أمريكا اللاتينية مع زيادة بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح المجموع 596449 إصابة و94032 وفاة.

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد كورونا في البلاد

من جانبها، صادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لكورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال موقع السجل الحكومي للأدوية في روسيا إن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء "أفيفافير"، الذي يحمل اسم "فافيبيرافير" الدولي.

وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية أمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أي آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

الهند: تمديد تدابير الإغلاق في مناطق احتواء كورونا حتى نهاية يونيو المقبل

وفي الهند، قررت السلطات، أمس السبت، تمديد تدابير الإغلاق في مناطق احتواء الوباء بجميع أنحاء البلاد حتى 30 يونيو المقبل، مع السماح باستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا خارج تلك المناطق.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، إنه المقرر أن تنتهي المرحلة الرابعة من الإغلاق العام، اليوم الأحد، والذي تشهده الهند منذ مارس الماضي لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لقرار وزارة الداخلية الهندية، سيتم تطبيق تدابير الإغلاق بشكل صارم في المناطق المحددة لاحتواء الوباء، فيما سيتم تخفيف القيود خارجها على ثلاث مراحل.

وفي ماليزيا، قال الوزير الأقدم للشؤون الأمنية،إسماعيل صبري بن يعقوب، إن بلاده ستستمر في منع رعاياها من السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، خاصة إلى البلدان المعرضة لمخاطر انتشار كورونا المستجد.

وأضاف بن يعقوب، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء برناما الماليزية، أمس السبت، خلال المؤتمر الصحفي اليومي - بشأن قرار تقييد التحركات المشروط بماليزيا، إن القرار ينطبق أيضاً على الطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم في إندونيسيا لأنها من بين البلدان الأكثر عرضة للفيروس.

وأوضح بن يعقوب: "أنه لا يُسمح للماليزيين، بمن فيهم الطلاب، بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي، وكذلك لا تقبل بعض البلدان دخول الوافدين من دول أخرى إلى بلادهم".

إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة الغانية، أمس السبت، تسجيل 152 إصابة جديدة بكورونا المستجد، موضحة في بيان، ن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في غانا ارتفع بذلك إلى 7768 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس ، مع تسجيل 2540 حالة تعافي،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ارتفاع إصابات كورونا في السنغال إلى أكثر من 3400 حالة

وأعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك بعد إجراء 1236 تحليلا مخبريًا.

وأوضحت الوزارة السنغالية، في بيانها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 3429 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 1649 حالة.