المركز البلجيكي لكورونا: تجربة مصر متميزة واقتربنا من الوصول لمصل فعال

أكد إيف فان لاتيم المتحدث الرسمي للمركز الوطني البلجيكي لمواجهة فيروس كورونا، أنه لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع تقييم تجربة أي دولة في التعامل مع الفيروس.

وأضاف خلال لقائه مع مراسل قناة "صدى البلد" في بلجيكا أن تقييم تعامل الدولة يحتاج لمعلومات كثيرة جدا ومنها معلومات سرية من الوزراء والمسئولين.

وأوضح أنه يمكن وضع 3 معايير تعطي تصور عام عن كيفية إدارة دولة ما الأزمة منها حجم الإصابات بالنسبة لعدد السكان وحجم الوفيات بالنسبة لعدد السكان وما تم استخدامه من القدرة الاستيعابية من المستشفيات مشددًا على أن هذه المعايير لا تعطي نتائج قاطعة.

وتحدث لاتيم عن مصر مشيرًا إلى أنها لم تصل حتى الآن لـ30 ألف إصابة رغم تجاوز سكانها الـ100 مليون نسمة وأن عدد الوفيات قليل مقارنة بعدد السكان ولم تصل القدرة الاستيعابية للمستشفيات للخطوط الحمراء بناء على بيانات منظمة الصحة العالمية والتي تعطي نموذجا ممتازا لإدارة الأزمة في مصر.

وفجر لاتيم مفاجأة قائلًا: "اقتربنا كثيرا من ايجاد مصل فعال للفيروس في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم وسيكون متاح خلال الربع الأول من العام القادم للجميع وبسعر في متناول الجميع".