استمتع بالجولة الافتراضية لقاعة توتخامون بالمتحف المصري في التحرير

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة داخل قاعة العرض المتحفي لقطع الملك الصغير توت عنخ آمون بالمتخف المصري بالتحرير، والتي تضم العديد من القطع التي استخدمها الملك أثناء حياته، والبعض منها تم صنعه لتدفن معه؛ لتوضح مدى الإتقان الذى وصل له صناع هذه الفترة وتشهد على الثروة العظيمة التي قدمتها الإمبراطورية المصرية للخزينة الملكية.، بتقنية 360 درجة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطة التعامل مع الظروف الراهنة أثناء التواجد في المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الرابط الخاص بمشاهدة الجولة، ومعلومات عن الأثر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة الافتراضية لوزارة الآثار

ـ في 4 نوفمبر 1922، قام عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالاكتشاف الأكثر روعة في تاريخ علم الاثار، وهو مقبرة الملك توتخامون.

ـ تم حفرها بشكل مؤسف على مدى عشر سنوات تقريبا، حجراتها الأربعة الصغيرة المخباة تحت رمال وادي الملوك اسفرت اكثر من 5000 جسم لا يصدق، وشهد على حياة وموت هذا الملك.

ـ على الارجح أن ابن الملك "الزنديق" اخناتون، صعد توتخامون العرش في حوالي التاسعة، في اعقاب الاضطرابات الدينية العظيمة التي شهدتها فترة العمارنة.

ـ تزوج من انخسينامون، الابنة الثالثة لإخناتون ورئيس ملكته نفرتيتي.

ـ في وقت مبكر من عهده، استعاد الفرعون الذهبي الثروة والقوة إلى الإله العظيم أمون-Re، الذي قمع عبادة إخناتون.

ـ على الرغم من أن أشعة مقطعية حديثة لمومياء توتخامون قد كشفت معلومات جديدة مثيرة للاهتمام عن تقنيات التحنيط، وأكد أنه بلغ حوالي 10 أعوام عندما توفي، فإن سبب وفاته لا يزال غير مؤكد.

ـ معظم الأشياء المكتشفة في قبر توتخامون المعروضة هنا تم استخدامها في الواقع خلال حياته.

ـ وعلى النقيض من ذلك، صنع آخرون على وجه التحديد لدفن معه.

ـ ولكن ما يشترك في كلا النوعين من الأجسام هو أنهما جميعا كشهادات على اتقان صانعيهم في حرفتها، وعلى الثروة الكبيرة التي حققتها الخزينة الملكية من خلال الامبراطورية التي بناها ملوك المملكة الجديدة.

أهم أغراض توتخامون المعروضة

ـ قناع الذهب

ـ التابوت الأعظم، مصنوع من الذهب الصلب

ـ التابوت الأوسط

ـ التابوت الذهبية لأعضائه الداخلية

روابط مشاهدة جولات وزارة السياحة والآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ـ للمشاهدة من خلال تطبيق نشر الصور والفيديوهات إنستجرام من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال فيس بوك من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال تويتر من هنا.

تتم هذه الجولة الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والشرق الافتراضي.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، إذ تقدم وزارة السياحة والآثار عددا من الجولات الافتراضية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.