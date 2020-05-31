مستشار سابق لترامب: إخوان قطر وراء هجوم نيويورك تايمز بحقي

كشف وليد فارس، المستشار السابق ضمن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، عن أسباب هجوم صحيفة نيويورك تايمز عليه، قائلا إنّ الأمر أكبر من نيويورك تايمز، وأنّ قناة الجزيرة نشرت فيديوهات ومقالات ضده عقب فوز ترامب في 2016، كونه كان دائما يقف في مواجهة المتطرفين وهم جماعة الإخوان وغيرهم، لذا شنّت الأخيرة حملة شرسة ضده حتى لا يتقلد مناصب في إدارة ترامب.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنّ صحيفة نيويورك تايمز لديها اتصالات مع اللوبي القطري وجماعة الإخوان، وهناك ما يؤكد الرابط بين الصحيفة والإخوان، وما يهمه الأمن القومي لأمريكا.

وتابع: "اقتربنا كثيرا من الانتخابات المقبلة، وإذا انتصر ترامب مرة أخرى فهم يعتقدون أنّه سيتم تعييني في الإدارة وهذا ليس مشروعي"، موضحًا أنّ الإخوان ينفذون ضربة استباقية قبيل الانتخابات لأسباب سياسية واضحة، وقالوا في المقال إنّ مصدرا مصريا أعطاهم معلومة تعاوني مع السلطات المصرية.

وأشار إلى أنّه سيقاضي الصحيفة بدعوى قضائية ويجب محاسبتهم ونعرف كيف يتم التعامل مع اللوبي الإخواني القطري، مضيفا: "هم أرادوها معركة ولتكن وإذا ثبت مخالفة الصحيفة فالأمر سيكون مختلفا، وهناك تخوفا من قطر ومن الجماعات الإرهابية من وجودي في الإدارة الأمريكية، أو أن أكون بجانب الإدارة الأمريكية، أو التأثير على خطتهم في المنطقة".

وتابع: "اللوبي القطري الإخواني يهاجمني لتخوفهم من وصول معلوماتي عنهم إلى الإدارة الأمريكية، كما أنّهم يخشون انتصار الرئيس ترامب مرة أخرى في الانتخابات، ومن أن أكون في الإدارة بعدها".