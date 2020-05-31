تأجيل قمة مجموعة "جي 7" حتى سبتمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل عقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "جي 7" حتى سبتمبر المقبل، موضحا أنّه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع.

وقال ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، مساء أمس، إنّه يخطط لتوجيه الدعوة إلى روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند لحضور القمة التي كان من المنتظر عقدها في يونيو المقبل، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الكويت "كونا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا أشعر أن مجموعة السبع تمثل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، إنّها مجموعة عفا عليها الزمن"، معربا عن إمكانية "أن تكون لمجموعة العشر أو الـ11 وربما يكون ذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الامريكية".

وكان ترامب غرّد عبر تويتر، مؤخرا، إنّه يعتزم استضافة مجموعة "جي 7" في وقت لاحق من يونيو المقبل في منتجع "كامب ديفيد".