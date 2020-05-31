تشميع مصنع للكمامات غير مطابق للمواصفات بالشرقية

ضبطت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بإشراف حسني الحاجري رئيس المركز، مصنعا للكمامات غير المطابقة للمواصفات بقرية القراقرة التابعة للمركز.

وقال حسن الحاجري رئيس مركز ومدينة بلبيس، إنه تم ضبط مصنع ملك "ا.ا.ص" على مساحة 1500 متر غير مرخص، يعمل بكامل طاقته في أوقات الحظر، دون الالتزام بمواعيد العمل الرسمية المحددة من قِبل الدولة.

وأضاف أنه تم على الفور تشميع المصنع بالشمع الأحمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بحضور مدير الإدارة الصحية، وقوة شرطة ومباحث مركز منيا القمح ورئيس الوحدة المحلية بالجديدة.