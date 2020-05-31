بعد إصابته بكورونا.. وفاة بنجلاديشي يعمل بمصنع ملابس ببورسعيد

توفى، اليوم، عامل بنجلاديشي الجنسية إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى المبرة ببورسعيد.

وأعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببورسعيد، أن محمد علي من بنجلاديش يعمل فني صيانة بمصنع اللوتس هاي فاشون للملابس الجاهزة، بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، توفى بمستشفى المبرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر إنه يجري إنهاء إجراءات تصريح الوفاة ودفن الجثة، وصرح المصدر أن بورسعيد سجلت 18 حالة إصابة بالفيروس جديدة، مساء أمس، ليصل إجمالي المصابين 458 بينهم 13 حالة وفاة.

وطالب المصدر أهالي بورسعيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم المخالطة وارتداء الكمامات وغسل اليدين والنظافة الشخص لتجنب الإصابة بكورونا.

يذكر أن مصانع المنطقة الحرة للاستثمار سجلت العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا بينهم حالة وفاة واحدة، كما توفى عامل هندي بمصنع سينمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية وهو أول إصابة سجلتها بورسعيد للفيروس.

كما أن بعض المصانع رفضت الاستجابة لتوقف العمل في بداية الأزمة، الأمر الذي تسبب في تفشي الفيروس.