في أول يوم عمل.. التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامات

حرص العاملون بجامعة بنها على ارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرارات الجامعة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ألزمت الجامعة العاملين بالجامعة والمترددين عليها بالدخول من بوابة التعقيم الذاتي، وذلك ضمانا وحرصا من الجامعة على صحة سلامة الجميع.

وأصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها أو من خارجها لأي من منشآت الجامعة الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخرى من وحدات الجامعة دون ارتداء الكمامة.

وألزام رئيس الجامعة جميع إدارات الأمن والشؤون الإدارية بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم، وعدم السماح مطلقا بمخالفته، وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن المخالفة.