توريد 163 ألف طن قمح بالقليوبية

أعلن مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 163 ألف طن قمح لشون وهناجر وصوامع المحافظة منذ إطلاق موسم الحصاد وحتى الآن.

قال المحافظ عبدالحميد الهجان، إنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة، والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هناجرشبلنجة، وشبين القناطر وكفر شكر وشونة كفر سعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأوضح عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها في غضون يومان على الأكثر للمزارعين.