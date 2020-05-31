خبير: ما يحدث بأمريكا أزمة هوية.. والانتخابات المقبلة في غاية الشراسة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المؤشرات تؤكد أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيكون المنافس الأبرز لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية الأمريكية المقبلة ستكون في غاية الشراسة وغير مسبوقة.

وأضاف "هريدي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن واقعة فلويد في مينيا بوليس كشفت مدى العنصرية في الولايات المتحدة ومدى الظلم الاجتماعي والاقتصادي للغالبية الأمريكية من ذوي الأصول الأفريقية، وما حدث غير مقبول من كل الجوانب.

وأوضح أن تصريحات ترامب بخصوص قمة مجموعة السبع اعتبرتها السفيرة الألمانية انجيلا ميركل في إطار الدعاية للانتخابات المقبلة ورفضتها شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن الأوضاع في أمريكا متفجرة بسبب الأحداث المتلاحقة خاصة أزمة المظاهرات ومقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية وأن عدد من المراقبين يعتبرون أن ما يحدث في أمريكا هو أزمة هوية وأن الأمة في أزمة.

وأكد هريدي، أن الغالبية في أمريكا تتمنى فوز جو بايدن في الانتخابات المقبلة ولكن المنافس لجو بايدن وعدوه الأول هو جو بايدن نفسه.