بقداس استثنائي.. الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد دخول العائلة المقدسة مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بعيد دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح أرض مصر، بإقامة قداس استثنائي في كافة كنائس الكرازة المرقسية، في ظل استمرار اجراءات غلق الكنائس وتعليق الصلوات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التابعة للكنيسة في الاجتماع الذي عقد أمس الأول بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقرر إقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بـ6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معا.

ومن المقرر أن يترأس البابا قداس تلك المناسبة في أحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة كعادته كل عام، فيما تختفي الاحتفالات الشعبية التي تقيمها الكنيسة هذا العام بسبب جائحة كورونا، وهو عيد سيدى صغير، ويصلى بالطقس الفرايحي.

وبحسب الكنائس، يتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع الأول من يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس فى فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهى الرحلة التى باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت ما يزيد على 3 سنوات.