تسيير 8 رحلات إلى جدة والرياض لإعادة العالقين

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 8 رحلات استثنائية تسيرها الخطوط الجوية الكويتية، ومصر للطيران وإير كايرو، لعودة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنّ رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية وصلت مطار القاهرة قادمة من الكويت وعلى متنها 330 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول.

وتابعت المصادر أنّه جرى نقل الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويستقبل المطار باقي الرحلات على مدار الـ24 ساعه المقبلة، بواقع 4 رحلات من جدة، ورحلة واحدة من الرياض، ورحلتين من الكويت.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.