نائب يقترح توزيع الكمامات على بطاقات التموين

جدد أيمن أبوالعلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانينة لحزب المصريين الأحرار، مطالبته للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بدراسة مقترح توزيع الكمامات على بطاقات التموين، مع بدء فرض الغرامات على عدم ارتدائها من قبل المواطنين.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنّه سبق وأثار هذا الملف بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولأهميته وضرورته وحرصا على سلامة وصحة الجميع، يجب التذكير به مرة أخري، خاصة أنّ الحكومة بدأت تنفيذ الغرامات على من لم يرتدي الكمامات في عدد من المناطق وعلي رأسها المواصلات العامة والخاصة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنّ الحكومة مطالبة بدراسة الملف بجدية، خاصة أنّها تعمل على تطبيق التعايش، وفك الغلق الجزئي بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنّ الجهات المعنية التي تتولى تصنيع الكمامات سواء كانت قماش أو غير ذلك، تنسق مع الحكومة لتوزيعها على بطاقات التموين التي ستكون ضمانة حقيقية لوصولها للمواطن المستحق، ومن ثم تطبيق الغرامة لن يكون عليه أي إشكالية كون الكمامة متوفرة.