3 نقابات تغلق مقرها أسبوعا بعد ظهور 8 إصابات بكورونا

أغلقت النقابة العامة للصيادلة، مقرها الرئيسي بجاردن سيتي داخل مبنى اتحاد المهن الطبية، بدءا من اليوم ولمدة أسبوع حتى السبت 6 يونيو.

ويأتي القرار أسوة باتحاد نقابات المهن الطبية، الذي قرر غلق مقره بذات المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات إصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.

وكان اتحاد المهن الطبية أغلق مقره بمنطقة جاردن سيتي الذي يضم 3 نقابات "الصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين" بالقاهرة لمدة أسبوع، ومنح إجازة لجميع الموظفين، بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد.

وقال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنّه سيتم إجراء عمليات تطهير المقر بالكامل.

وأكدت نقابة صيادلة القاهرة الفرعية، أنّ مقرها في مدينة نصر مفتوحا.