توريد 126 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه تم توريد 126 ألف و316 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء عمليات التوريد.

وأضاف إبراهيم، أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

واكد أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، والتعامل مع أية معوقات تحدث.