الأوقاف تنتج كمامات قطنية لمواجهة كورونا

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بدء إنتاج الكمامات القطنية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتأتي تحركات الأوقاف لصناعة الكمامات، بعد درع الوجه الواقي المطور وبوابات التعقيم وإنتاج الكمامات.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أنّه بعد تطويرها لقناع الوجه الواقي وبوابات التعقيم، بدأت إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف، لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج الكمامات.

واختتمت المجموعة بيانها بالدعاء لمصر: حفظ الله مصر وعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.