ندب 44 عضوا بمجلس الدولة للعمل بعدد من المحافظات

أصدر رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرار رقم 130 للعام القضائي 2019/2020، بندب 44 عضوا من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخرى تابعة للهيئة.

وذكر القرار أيضا، أن يلتزم الأعضاء الوارد أسمائهم من اعتماد التقرير بالرأي القانوني في القضايا المسلمة لهم قبل صدور هذا القرار، وإيداعها من القضايا المنجزة بإحصائية شهر مايو 2020، وتسليمها رفق الملفات إلي دوائر عملهم الأصلية.

وذكر القرار، إسناد رئاسة دائرة المحكمة الإدارية لمحافظتي قنا و البحر الأحمر "الدائرة الأولى"، إلى المستشار أحمد فرحان حسن حسين، بالإضافة إلى عمله الأصلي رئيسا للدائرة الحادية و التسعون، قضاء إداري "تعينات وترقيات".

ويبدأ إعمال هذا القرار اعتبارا من 1/6/2020، و إلغاء جميع ما يخالف ذلك.