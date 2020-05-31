بعد حادث الدقي.. خطوات التعامل الآمن مع حريق الماس الكهربائي

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تنتشر حوادث الحرائق الناتجة عن حدوث ماس كهربائي، وبعد حادث حريق الدقي حيث اندلعت النيران في شقة بالكامل نتيجة حدوث ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء، أسفر عن مصرع 4 أطفال وجدتهم بالمنزل، تستعرض "الوطن" خطوات التعامل مع الحرائق الناجمة عن حدوث ماس كهربائي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

1- إذا اندلعت النيران في المنزل يجب البحث عن الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق وفصل التيار الكهربائي عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك الموجودة عادة بجوار الباب.

2- إذا كان الحريق صغيرا يمكن إخماده عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقاؤها على مصدر النار، لمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب.

3- الماء موصل طبيعي للكهرباء، لذلك لا بد من تجنب إلقاء الماء على الحريق الناتج عن ماس كهربائي حتى لا يتم الإصابة بالصعق الكهربائي، واستخدام المياه يساعد على توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وإشعال المواد القابلة للاشتعال.

4- الحرائق الكهربائية هي من الفئة C، ما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، كما أنّ معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كان الموجودين في المنزل غير قادرين على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليهم الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

6- يجب إغلاق الباب عند المغادرة لاحتواء النار، وعدم محاولة الدخول للمنزل حتى يستطيع رجال الإطفاء أداء مهام عملهم.