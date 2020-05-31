جنازة شعبية وعسكرية لشهيد تاج العز بالدقهلية يتقدمها نائب المحافظ

شيع الآلاف من أهالي قرية تاج العز مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، في جنازة شعبية وعسكرية جنازة الشهيد النقيب إبراهيم رأفت إبراهيم سالم دفعة 110 حربية، والذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها الإرهابيين في شمال سيناء.

وصلت الجنازة في سيارة إسعاف، وكان في انتظاره أهالي القرية والذين وقفوا في صفين حتى لا يحدث زحام جول الجنازة، وبعدها ظل الجثمان داخل سيارة الإسعاف وصلوا عليه صلاة الجنازة.

بدأت مراسم الجنازة العسكرية بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، و للواء صبري محمد عبده رئيس مركز ومدينة تمى الامديد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وزملاء الشهيد.

وردد الأهالي الهتافات ضد الإرهاب ومنها :" " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله" و " يا شهيد اتهنا اتهنا واستنانا علي باب الجنة"

ونعي هيثم الشيخ الشهيد وأكد أن شهداء الوطن الذين انضموا اليوم إلى صفوف الشهداء الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أرواحنا وأرضنا وعزة الوطن، أن جموع شعب مصر العظيم تقدر تضحيات أبطال القوات المسلحة على مر التاريخ الذين يكتبون أسماءهم بحروف من نور في سجل تاريخ أمتنا.

ووجه الشيخ نيابة عن محافظ الدقهلية خالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وطالب أهالي القرية بإطلاق اسم الشهيد علي مدرسة القرية تخليدا لذكراه.